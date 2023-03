Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce vendredi 17 mars ?

A quelques jours du début de la saison du printemps, la météo a été assez clémente. En effet, le beau temps s’est installé depuis quelques jours sur l’ensemble du pays, et les températures ont été digne d’une saison printanière.

Pour ce vendredi 17 mars, Météo Algérie prévoit un temps assez calme sur toutes les régions du pays.

Pour les régions Ouest du pays, le ciel sera voilé.

Alors que pour les régions Centre et Est, on notera un ciel dégagé à partiellement voilé, devenant voilé sur le centre l’après-midi puis sur l’est en cours de soirée.

Concernant les régions Sahariennes, sur le sud-ouest le ciel sera souvent voilé parfois nuageux, avec quelques pluies sur la région de Béchar en fin d’après-midi/soirée. De plus, Météo Algérie prévoit un ciel souvent voilé sur le Hoggar/Tassili avec quelques formations cumuliformes durant l’après-midi/soirée. Et le un ciel généralement dégagé.

On notera également la persistance d’un temps chaud sur l’extrême sud.

Quelles seront les températures pour ce vendredi 17 mars ?

Pour conclure, la même source annonce des températures moyennes qui seront assez chaudes, surtout au sud du pays, et vont donc osciller entre 16 et 29 °C sur les régions côtières ; entre 22 et 28 °C sur les régions intérieures du pays et entre 25 et 39 °C sur les régions Sahariennes, pour ce vendredi 17 mars 2023.