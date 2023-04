Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce vendredi 14 avril ?

Après quelques jours de fraicheur, il semblerait que les températures remontent sur l’ensemble des régions du pays, et ce sera le cas encore ce dernier week-end du mois de Ramadan 2023.

Pour ce vendredi 14 avril, Météo Algérie prévoit un temps assez calme sur toutes les régions, et l’Office national de météorologie (ONM) n’a émis aucune bulletin météo spécial (BMS).

Pour les prévisions, selon Algérie Météo, concernant les régions ouest, le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Alors que pour les régions Centre et Est, on notera quelques passages nuageux des régions côtières du centre-est et de l’est e matinée avec de faibles pluies locales, puis s’améliorant durant l’après-midi.

Quel temps fera-t-il au sud du pays ?

Concernant es régions Sahariennes, la même source affirme que de l’extrême sud vers le Hoggar/tassili et le Sahara oriental, le ciel sera voilé à localement nuageux avec une faible tendance orageuse durant l’après-midi, et sur les autres régions, le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Pour conclure, Météo Algérie annonce que les températures moyennes vont donc osciller entre 21 et 28 °C sur les régions côtières ; entre 17 et 28 °C sur les régions intérieures du pays et entre 22 et 39 °C sur les régions Sahariennes, pour ce vendredi 14 avril 2023.