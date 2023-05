Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce vendredi 12 mai ?

Pour ce vendredi 12 mai 203, le temps variera dans les différentes régions d’Algérie aujourd’hui. Les prévisions météorologiques indiquent que certaines régions connaîtront des averses de pluie tandis que d’autres connaîtront des conditions ensoleillées.

Concernant les régions centres, des nuages passeront sur les régions côtières et intérieures, apportant de légères précipitations au cours de la matinée. Le temps sera ensuite dégagé avec peu de nuages. Sur les plateaux, des cellules orageuses isolées se formeront, entraînant des averses de pluie.

Les régions de l’Est, le temps sera principalement nuageux sur les régions côtières avec quelques averses de pluie. Sur les régions intérieures, les plateaux et la région de l’Aurès, le temps sera nuageux avec la formation de cellules orageuses isolées à partir de midi, entraînant quelques averses de pluie.

Quelles prévisions pour les régions sud du pays ?

Alors que pour les régions du Sud, le temps sera principalement nuageux sur le sud-ouest du pays vers le nord du Sahara et la région des oasis, avec la formation d’orages isolés dans le nord du Sahara au cours de l’après-midi. Le temps sera principalement nuageux sur l’extrême sud, vers le Hoggar, le Tassili et tout le long de la frontière algéro-malienne, avec des éclairs signalés dans l’extrême sud et dégagé à partiellement nuageux dans les autres régions.

Pour conclure, Météo Algérie prévoit une légère baisse des températures au nord et un temps chaud au Sud. Dons le mercure enregistrera des moyennes qui vont osciller entre 22 et 29 °C sur les régions côtières ; entre 25 et 35 °C sur les régions intérieures du pays et entre 32 et 44 °C sur les régions Sahariennes, pour ce vendredi 28 avril 2023.