Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce vendredi 10 mars

La fin de la saison hivernale approche, et cela se fait sentir pour ce qui est de la météo en Algérie. En effet, ces derniers jours ont été marqués par le retour du beau temps sur la majorité des régions du pays, et les températures ont connu une hausse assez sensible.

Pour ce week-end l’Office nationale de météorologie (ONM), n’a émis aucun bulletin météo spécial (BMS) sur aucune wilaya du pays.

Concernant les prévisions de ce vendredi 10 mars 2023, Météo Algérie prévoit un Ciel dégagé à partiellement voilé pour les régions Nord du pays.

Alors que pour les régions Sahariennes, Météo Algérie prévoit des formations nuageuses de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili avec des développements orageux à partir de l’après-midi, pouvant occasionner localement quelques pluies. Et sur les autres régions ciel dégagé à partiellement voilé.

Quelles seront les températures pour ce vendredi 10 mars ?

Pour conclure, la même source annonce des températures moyennes qui restent assez chaudes, et vont donc osciller entre 20 et 27 °C sur les régions côtières ; entre 20 et 27 °C sur les régions intérieures du pays et entre 25 et 39 °C sur les régions Sahariennes, pour ce vendredi 10 mars 2023.