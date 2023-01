Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce samedi 7 janvier ?

Le mois de janvier est déjà là, et pourtant, un temps printanier marque la météo en Algérie. Pour ce samedi 7 janvier 2023, les prévisions météorologiques annoncent une journée calme et ensoleillée sur la majorité des régions du pays.

Sur son site internet, l’Office national de la météorologie (ONM) n’a émis aucune vigilance particulière ni aucun bulletin météo spécial (BMS) pour ce samedi, 7 janvier 2023.

Ainsi, la journée d’aujourd’hui s’annonce plutôt calme, avec un ciel généralement dégagé sur l’ensemble du territoire. Toutefois, les températures restent relativement basses et conformes aux moyennes saisonnières.

Les prévisions météorologiques pour ce 7 janvier

Concernant les prévisions météorologiques prévues aujourd’hui, le bulletin météo du média arabophone Echourouk a indiqué que « le temps restera stable, notamment sur les régions nord du pays, après les quelques pluies enregistrées à l’est ». D’après la même source, « un ciel partiellement voilé couvrira les régions nord au centre et à l’ouest du pays, ainsi que les oasis ». Tandis qu’ « un ciel dégagé marquera les autres régions du pays ».

En outre, les températures resteront froides ce samedi. Avec 11 °C à Djelfa, 14 °C à Constantine et 16 °C à El Oued. Mais aussi, 17 °C à Tlemcen, à Béchar, à Ghardaia et à Ouargla, et 21 °C à Alger et à Oran. Au sud, la même source a prévu 22 °C à Djanet et à Adrar, 23 °C à Tindouf et à Ain Salah, 25 °C à Tamanrasset et enfin, respectivement, 27 et 28 °C à In Guezzam et à Bordj Badji Mokhtar.

Par rapport à l’état de la mer aujourd’hui, les services de Météo Algérie n’ont émis aucune vigilance marine. D’ailleurs, la mer restera calme et stable ce samedi, 7 janvier 2023, et ce, tout au long de bande côtière avec des vents qui atteindront les 20 km/h à l’ouest et entre 10 à 15 km/h au centre et à l’est.