Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce samedi 5 aout ?

Alerte canicule, Météo Algérie avertit d’une vague de chaleur extrême jusqu’à 50 degrés Celsius dans plusieurs wilayas du sud du pays.

L’Office national de météorologie (ONM) a émis une alerte concernant une vague de chaleur intense avec des températures atteignant jusqu’à 50 degrés Celsius à l’ombre localement pour ce samedi et encore valable jusqu’à demain, le dimanche 6 aout.

Les wilayas de Béchar, Adrar, Timimoun et In Salah sont concernées par cette alerte selon un communiqué spécial des services météorologiques.

Outre la canicule, les services météorologiques mettent également en garde contre des pluies orageuses intenses dans les wilayas de Béchar et d’Aïn Guezam, à partir de 15h00.

Températures pour ce samedi 5 aout

Pour ce qui est du mercure pour ce samedi 5 aout 2023. Au nord du pays, les températures oscilleront entre 28 et 38 degrés Celsius. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 30 et 40 degrés Celsius. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 39 et 49 degrés Celsius.