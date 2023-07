Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce mercredi 5 juillet ?

L’Algérie célèbre aujourd’hui le 61ᵉ anniversaire de la Fête de l’Indépendance et de la Jeunesse (5 juillet 1962 – 2023). Quel temps fera-t-il durant cette journée de festivités ? La canicule persistera-t-elle encore ? Dans cet article, nous vous présentons les prévisions météo détaillées de ce mercredi 5 juillet afin que vous puissiez planifier votre journée !

Un temps chaud et de fortes chaleurs continueront d’affecter certaines régions du pays ce mercredi 5 juillet 2023. D’après les services de Météo Algérie, un temps chaud persistera aujourd’hui sur les oasis, le long de la bande frontalière Algérie-Mali vers le Sahara central ainsi que sur les régions de Tindouf et de Beni Abbes.

D’ailleurs, il convient de noter que depuis lundi dernier, l’Office National de la Météorologie a placé en vigilance orange canicule les wilayas de Tindouf, Béni Abbés, Timimoun, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et In Salah. Où les températures maximales attendues avoisineront les 49 °C, pouvant atteindre localement les 50 °C. De plus, Météo Algérie a aussi placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de Illizi, Ouargla et El Meniaa.

Bulletin Météo Algérie de ce 5 juillet : la pluie sera-t-elle au rendez-vous ?

Bien qu’un temps caniculaire persiste, quelques averses de pluies affectent certaines régions du pays. En effet, les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Sétif, Batna, Mila, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tebessa.

Dans son bulletin météo de ce mercredi, l’ONM a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions Nord du pays, avec développement de quelques cellules orageuses isolées durant l’après-midi sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès, engendrant des averses de pluies locales en fin de journée. Selon les mêmes services, ces pluies pourraient gagner les régions côtières du Centre et de l’Ouest durant la nuit.

En outre, les prévisions de Météo Algérie ont indiqué qu’un temps généralement voilé couvrira l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le Sahara oriental, avec formation de quelques cellules orageuses isolées durant l’après-midi, pouvant engendrer des pluies locales. De plus, la même source a prévu un ciel partiellement voilé sur le Sud-Ouest du pays, le Nord Sahara et le Sahara central, tandis qu’un ciel dégagé marquera les autres régions.

Du côté du mercure, les températures maximales atteindront entre 28 et 38 °C sur les régions côtières, entre 33 et 43 °C sur les régions intérieures et entre 38 et 50 °C sur les régions sahariennes. Avec 31 °C à Oran et à Blida, 32 °C à Béjaia et à Skikda, 34 °C à Alger, à Tebessa et à El Tarf, 36 °C à Sétif et 37 °C à Tiaret. Pour ce mercredi, Météo Algérie a prévu 40 °C à Relizane, 42 °C à Biskra, 46 °C à El Menia et 49 °C à Adrar.