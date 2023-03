Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce mercredi 15 mars ?

Le temps chaud va encore persister sur l’extrême sud du pays ce mercredi 15 mars. Au nord, un temps printanier se maintient avec un ciel bleu sans nuages et des températures douces. Découvrez les prévisions météorologiques en Algérie pour la journée d’aujourd’hui !

Pour ce mercredi 15 mars 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a fait savoir qu’ « un ciel généralement dégagé couvrira l’ensemble des régions nord du pays ». Ainsi, le beau temps sera encore au rendez-vous aujourd’hui, avec un soleil doux et éclatant.

Concernant les régions sahariennes, les services de Météo Algérie ont prévu « un ciel partiellement voilé sur le sud-ouest et de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili ». Tandis qu’ « un ciel généralement dégagé marquera les autres régions du grand sud algérien », a précisé la même source.

Bulletin Météo : qu’en est-il des températures prévues ce mercredi ?

En outre, l’ONM a indiqué que les températures maximales prévues ce 15 mars 2023 oscilleront entre 18 et 27 °C sur les régions côtières, entre 15 et 28 °C sur les régions intérieures et entre 23 et 39 °C sur les régions sahariennes. En légère baisse par rapport aux deux journées précédentes, les températures restent toutefois relativement chaudes au sud.

D’ailleurs, Météo Algérie a prévu 18 °C à El Tarf, 19 °C à Tébessa, 20 °C à Béjaia, à Mila et à Tipaza, 21 °C à Tenes et à Bouira. D’après les services de l’ONM, le mercure affichera 25 °C à Saida, 26 °C à El Oued, 27 °C à Tlemcen, 29 °C à Bechar et 36 °C à Adrar.

Par rapport à l’état de la mer, Météo Algérie a de nouveau placé en vigilance jaune « vagues dangereuses » la bande côtière centre et est du pays, allant de la capitale Alger jusqu’à El Kala.