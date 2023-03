Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce mardi 7 mars ?

Après quelques jours pluvieux et enneigés, le beau temps semble faire, de nouveau, son retour en Algérie. Les prévisions météorologiques pour ce mardi 7 mars annoncent quelques pluies éparses au Nord du pays, notamment au Centre et à l’Ouest, et un ciel plutôt dégagé sur l’ensemble des autres régions du pays.

Dans son bulletin météorologique pour ce mardi 7 mars 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a fait savoir qu’ « un ciel partiellement voilé couvrira les régions Ouest du pays ». Tandis qu’ « un ciel souvent voilé à localement nuageux avec quelques pluies éparses marquera les régions Centre et Est du pays ». D’après la même source, « les régions sahariennes connaîtront un ciel généralement dégagé, à l’exception du Sud-Ouest et du Nord Sahara, où le ciel sera partiellement voilé aujourd’hui ».

Par ailleurs, les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune l’ensemble de la bande côtière du pays, mettant en garde quant aux vents violents et aux vagues dangereuses qui les affecteront aujourd’hui, et ce, allant de Marsa Ben M’hidi à l’extrême Ouest jusqu’à El Kala à l’extrême Est.

Prévisions météo : qu’en est-il des températures ?

En outre, l’ONM a indiqué que les températures maximales prévues ce mardi oscilleront entre 18 et 23 °C sur les régions côtières, entre 14 et 23 °C sur les régions intérieures et entre 21 et 38 °C sur les régions sahariennes du pays. Ainsi, Météo Algérie a prévu 16 °C à Sétif, 18 °C à Djelfa et à Béjaia, 20 °C à Blida, à Batna et à Tenes. De plus, le mercure affichera 21 °C à Tipaza et à El Tarf, 23 °C à Tlemcen et à Relizane. Mais aussi, 25 °C à El Oued, 31 °C à Djanet et 34 °C Adrar.