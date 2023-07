Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce jeudi 13 juillet ?

La canicule continue de frapper différentes régions du pays ! En effet, depuis dimanche, une vague de chaleur affecte la quasi-totalité du territoire national, avec des températures dépassant localement les 50 °C. Pour ce jeudi, l’Office National de la Météorologie (ONM) a fait savoir qu’un temps chaud persistera aussi bien au Nord qu’au Sud du pays.

Selon les services de Météo Algérie, un temps chaud persistera ce jeudi 13 juillet sur les régions intérieures de l’Ouest et du Centre ainsi que sur les hauts plateaux du Centre. De plus, l’ONM a indiqué qu’un temps chaud marquera aussi la frontière algéro-malienne vers le Sahara Central et la région de Tindouf.

En outre, le bulletin météo de ce jeudi 13 juillet prévoit « un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays, et un temps chaud, voire caniculaire sur les régions de l’intérieur de l’Ouest et du Centre et sur les hauts plateaux du Centre ». Pour ce qui est des régions sahariennes, l’ONM a prévu « un ciel dégagé à partiellement voilé ».

BMS – Canicule en Algérie : quelles sont les wilayas placées en vigilance ce jeudi ?

Dans un bulletin météorologique spécial (BMS), l’ONM a placé en vigilance orange « canicule » les wilayas de Relizane, Chlef, Ain Defla et M’sila. Où les températures maximales atteindront entre 44 et 45 °C et les températures minimales entre 26 et 32 °C. D’après les mêmes services, cette alerte de niveau 2 est valable aujourd’hui mais aussi demain, vendredi 14 juillet 2023.

De plus, les services de l’ONM ont placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Tindouf, Adrar, In Salah, Béni Abbes, Timimoun, Ain-Témouchent, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Oum El Bouaghi et Souk Ahras.

D’après la même source, les températures maximales prévues ce jeudi oscilleront entre 32 et 42 °C sur les régions côtières, entre 38 et 44 °C sur les régions intérieures et entre 38 et 48 °C sur les régions sahariennes.

Enfin, il convient aussi de préciser que Météo Algérie a prévu le développement de cellules orageuses isolées sur les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès, pouvant engendrer des pluies locales, et ce, durant l’après-midi. D’ailleurs, l’ONM a placé en vigilance jaune « orage » les wilayas de Naama, El Bayadh, Laghouat, Saida, Tiaret, Djelfa, Tissemsilt, Médea, Bouira, M’sila, Batna, Khenchela, Tebessa, Souk Ahras, Guelma, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Constantine, Khenchela, Oum El Bouaghi et Mila.

