Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce jeudi 12 janvier ?

Pour ce jeudi 12 janvier 2023, dans les régions Nord, on notera des bancs de brume et/ou de brouillard locaux avec nuages bas, pouvant occasionner quelques pluies sur les régions côtières.

Concernant les régions Sahariennes, le ciel sera souvent voilé sur la région de Tindouf, le Sahara central, le Bécharois, le nord Sahara, le Sahara oriental et le Hoggar/tassili, et généralement dégagé sur les autres régions.

Quelles températures ce jeudi 12 février ?

Enfin, les températures moyennes attendues pour jeudi 12 janvier 2023, vont donc osciller entre 15 et 22 °C sur les régions côtières, entre 11 et 18 °C sur les régions intérieures du pays et entre 15 et 25 °C sur les régions Sahariennes.

Une perturbation météorologique à venir ?

Les prévisions météo annoncent l’arrivée d’une très forte dépression atmosphérique, avec de des pluies et des chutes de neige, à partir de la mi-janvier, en Algérie.

La basse pression atmosphérique entrera au milieu de ce mois. Sur les régions de l’ouest, puis vers les régions du centre, de l’est et même de l’ouest, les 19, 20 et 21 janvier, avec de très fortes pluies de 30 mm localement. La neige sera aussi au rendez-vous à 1000 et 1200 mètres. Le froid fera son grand retour où les températures seront de -0 le matin et la nuit, et de 7 à 12 degrés durant la journée dans les régions du nord.