Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce dimanche 26 mars ?

La saison printanière a marqué son grand retour avec un soleil éclatant, des températures douces et un ciel sans nuages. Bien que la situation climatique puisse changer les jours à venir, les prévisions météorologiques pour ce début de semaine restent stables avec un temps printaniers sur l’ensemble du territoire national.

Pour ce dimanche 26 mars 2023, un ciel généralement dégagé à partiellement voilé couvrira les régions nord du pays. Tandis qu’un ciel généralement dégagé marquera les régions du sud. Ainsi, la journée s’annonce ensoleillée sur la quasi-totalité du territoire national. D’ailleurs, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) n’ont émis aucune alerte météo ni aucun bulletin météorologique spécial (BMS).

Bulletin météo : quelles sont les températures prévues ce 26 mars ?

Ces derniers jours, le mercure a observé une légère hausse, avec des températures douces conformes aux moyennes saisonnières. Pour ce dimanche 26 mars, la température atteindra les 21 °C à Béjaia et à Mostaganem, 22 °C à Jijel et à Boumerdes, et 24 °C à Batna, à Médea et à Tipaza, mais aussi à Alger et à Tiaret.

En outre, le mercure affichera 25 °C à Djelfa, à Souk Ahras, à Saida et à El Bayadh. 26 °C à Tissemsilt, à Khenchela et à Constantine et 27 °C à Bordj Bou Arreridj, à El Meniaa, à Mascara et à Oum El Bouaghi. Enfin, les prévisions météo prévoient une température avoisinant les 30 °C à Ghardaia, à Illizi et à Laghouat, 32 °C à El Oued, à Ouargle et à Beni Abbes. 33 °C à In Salah et à Adrar et 37 °C à Djanet et à Bordj Badji Mokhtar.