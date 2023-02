Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce dimanche 12 février ?

Le retour de la pluie et de la neige ont marqué les prévisions météorologiques ces dernièrs jours. Toutefois, une accalmie s’est installée, laissant place à un temps quasi printanier avec un ciel bleu et un soleil éclatant. Quelles sont les prévisions météorologiques pour ce dimanche 12 février 2023 ?

Sur sa carte interactive, l’Office National de la Météorologie (ONM) n’a émis aucune alerte pluie et neige. Cependant, les services de l’ONM ont placé en vigilance jaune trois wilayas de notre grand sud, mettant en garde contre des vents violents et des vents de sables. En effet, il s’agit des wilayas de Tindouf, Adrar et Bordj Badji Mokhtar.

Concernant l’état de la mer, les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune les côtes ouest, allant de Marsa Ben m’hidi jusqu’à Tenes, mettant en garde contre des vagues dangereuses.

Prévisions Météo : les températures pour ce 12 février

Le bulletin météorologique pour ce dimanche 12 février 2023 prévoit un ciel dégagé à partiellement nuageux sur l’ensemble des régions nord et sud du pays. Ainsi, l’accalmie et le beau temps semblent caractérisé la météo pour ce début de semaine. Par rapport aux températures maximales prévues aujourd’hui, elles avoisineront les 21 °C à Oran et à Mostaganem, 20 °C à Mascara et à Tlemcen, 14 °C à Guelma et Souk Ahras, 16 °C à Alger et environ 20 °C à In Salah.