Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce 26 octobre ?

Après une semaine marquée par une canicule en plein mois d’octobre, les températures repartent enfin à la baisse dans plusieurs wilayas du pays, mais la pluie n’est toujours pas de retour.

En effet, les températures vont considérablement baisser ce mercredi 26 octobre dans toutes les wilayas du nord d’Algérie. Un ciel bleu sera également au rendez-vous. S’agissant de la pluie, aucune alerte météo n’a été émise par l’office national de la météorologie.

Quelles températures pour ce 26 octobre ?

Dans les régions du littoral, au nord de l’Algérie, l’office de la météorologie a annoncé un ciel bien partiellement dégagé au centre, dont Alger, et à l’ouest. Et partiellement dégagé à l’Est du pays.

À l’intérieur du pays, le même phénomène s’observe ce mercredi : nuageux à l’Est, et un ciel partiellement couvert dans certaines régions de l’ouest.

Au grand Sahara, les wilayas de l’ouest connaîtront un ciel dégagé, à l’instar d’Adrar, Béchar et Tindouf, ainsi qu’à l’est.

D’un autre côté, les températures connaîtront une hausse varieront entre 26 et 35 degrés sur le littoral, entre 20 et 29 degrés au niveau des wilayas de l’intérieur, et entre 26 et 34 degrés au grand sud.