Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce 23 février ?

Après un début de semaine ensoleillé et relativement chaud, des turbulences atmosphériques annoncent le retour de la pluie et la baisse des températures durant ce week-end. Quelles sont les prévisions météorologiques pour ce jeudi 23 février 2023 ?

Dans son bulletin météo de ce jeudi 23 février 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a fait savoir qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les régions nord du pays ». En outre, la même source a aussi précisé qu’ « un temps devenant de plus en plus voilé à nuageux affectera les régions de l’ouest la nuit, avec quelques pluies, notamment sur les régions côtières et intérieures ». Concernant les régions sahariennes, les services de Météo Algérie ont prévu « un ciel dégagé à partiellement voilé ».

Bulletin météo : les températures prévues ce 23 février

Du côté du mercure, les températures reprendront leur moyenne saisonnière en enregistrant une légère baisse. D’ailleurs, l’ONM a indiqué que les températures maximales prévues ce jeudi oscilleront entre 16 et 22 °C sur les régions côtières, entre 17 et 27 °C sur les régions intérieures et entre 22 et 34 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, le bulletin météo de ce 23 février prévoit 17 °C à Béjaia, 18 °C à Tenes, 19 °C à Blida. De plus, le mercure affichera 21 °C à Tipaza, à Sétif, à Tiaret, à Tébessa et à El Tarf et 22 °C à Tlemcen et à Béchar. Enfin, la température atteindra les 26 °C à Ouargla et les 27 °C à Relizane et à Illizi.