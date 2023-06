Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce 2 juin ?

Régions de l’Ouest, le temps sera généralement nuageux à nuageux sur les zones côtières, avec quelques averses de pluie parfois orageuses, en particulier dans les zones les plus éloignées. Temps nuageux avec quelques orages.

Pour les régions centrales, le temps sera nuageux augmentant sur les zones côtières, avec quelques averses en fin de journée.

Sur les régions de l’intérieur et les hauts plateaux, le temps sera de nuageux avec quelques précipitations parfois orageuses et chargées de grêle. Sur les plateaux supérieurs, rejoindre l’intérieur à partir de midi.

Alors que pour les égions de l’Est, le temps sera nuageux avec quelques averses de pluie. Dans les régions de l’intérieur, les hauts plateaux et la région de l’Aures, le temps sera nuageux, avec des orages se formant à midi, entraînant des averses de pluie.

Concernant les régions du Sud, le temps principalement nuageux dans le nord de Béchar et le nord du désert, avec quelques orages, et s’améliorerant au cours de l’après-midi et ciel de clair à partiellement nuageux sur le reste des régions du Sud.