Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce 2 janvier ?

L’Algérie au connu un mois de décembre marqué par le manque de précipitations et de pluie. En effet, ce mois qui marque le début de l’hiver, avait connu le beau temps mais aussi des températures parfois dignes d’une saison printanière, et cela risque de persister pour ce début de l’année 2023.

Pour ce second jour l’année 2023, le lundi 2 janvier, l’Office national de météorologie (ONM) n’a émis aucun bulletin météo spécial (BMS).

Pour ce qui est des prévisions, Météo Algérie prévoit une journée calme et assez ensoleillé sur la majorité des régions du pays, avec des passages nuageux.

Les prévisions de Météo Algérie pour ce lundi 2 janvier 2023

Dans les régions du nord du pays, on notera généralement assez calme tout le long de la journée, avec des passages nuageux d’est en ouest en passant par les wilayas du centre.

Concernant les régions Sahariennes, l’ONM prévoit un ciel dégagé sur la majorité des régions du Sud du pays, sauf sur Naama et Beni Abbes ou les nuages seront plus présents.

Pour conclure, les températures moyennes attendues en ce lundi 2 janvier 2023, enregistrent tout de même une légère baisse par rapport au mercure enregistré durant les derniers jours . Elles vont donc osciller entre 15 et 22 °C sur les régions côtières, entre 11 et 18 °C sur les régions intérieures du pays et entre 15 et 25 °C sur les régions Sahariennes.