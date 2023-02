Météo Algérie : les prévisions pour ce jeudi 2 février

Après plus d’une semaine marquée par la pluie et la neige, le soleil a fait son grand retour sur plusieurs régions du pays, mais le froid persiste.

Pour ce jeudi 2 février 2023, l’Office national de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial de niveau 1 froid qui concernera les wilayas de : Laghouat, Bordj g Arréridj, Oum el Bouaghi, Tébessa, Batna, Sétif, Djelfa, El Bayadh, Khenechela et Naama.

Pour les prévisions, Météo Algérie prévoit un ciel dégagé à peu nuageux, pour les régions Ouest et Centre du pays.

Tandis que pour les régions Est, on notera une alternance d’éclaircies et de passages nuageux, durant cette journée du 2 février.

Alors que pour les régions Sahariennes, le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Quelles seront les températures pour ce 2 février ?

Pour conclure, les températures moyennes attendues en ce jeudi 2 février 2023 restent assez froides, et vont donc osciller entre 14 et 16 °C sur les régions côtières ; entre 05 et 16 °C sur les régions intérieures du pays et entre 11 et 28 °C sur les régions Sahariennes.