Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce 19 février ?

La pluie avait marqué son retour au niveau de certaines wilayas du sud les jours passés. Pour ce début de semaine, le beau temps semble persister dans l’ensemble du pays. Quelles sont les prévisions météorologiques pour ce dimanche 19 février 2023 ?

Sur son site internet, l’Officie National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune la wilaya de In Salah, mettant en garde contre des vents violents et des vents de sables qui l’affecteront ce dimanche. Hormis la wilaya de In Salah, les services de Météo Algérie n’ont émis aucune alerte à la vigilance.

Concernant l’état de la mer, l’ONM a placé en vigilance jaune les côtes ouest du pays, de Marsa Ben M’hidi jusqu’à Mostaganem. Mettant en garde contre des vents violents et des vagues dangereuses.

Prévisions météo : quel temps fera-t-il ce dimanche ?

Par ailleurs, les prévisions météorologiques pour ce dimanche 19 février 2023 indiquent que le beau persistera sur l’ensemble du pays avec une hausse des températures, au-dessus des moyennes saisonnières, au niveau des régions nord. Ainsi, un ciel dégagé couvrira l’ensemble des régions à l’exception du sud ouest qui connaîtra un ciel nuageux avec quelques pluies durant la matinée.

Par rapport aux températures prévues aujourd’hui, elles avoisineront les 26 °C à Mascara, à Relizane et à Chlef. 23 °C à Oran et à Ain Témouchent, 21 °C à Alger, à Médéa et à Tizi Ouzou. 17 °C à Annaba et à El Bayadh, 29 °C à In Salah. Et enfin, 28 °C à Adrar et à Illizi.