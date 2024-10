Météo Algérie : quelles sont les prévisions météo pour ce samedi 5 octobre ?

Après une fin de semaine marquée par de fortes pluies, des prévisions météorologiques relativement clémentes seront au rendez-vous ce samedi ! L’Office National de la Météorologie (ONM) annonce une stabilisation progressive du temps dans plusieurs régions du pays, bien que des risques d’orages persistent dans certaines wilayas.

Selon les prévisions de Météo Algérie, un ciel dégagé à partiellement voilé dominera la majeure partie des régions Nord. À l’exception de quelques formations nuageuses sur les côtes durant la matinée.

🟢 À LIRE AUSSI : ETUSA annonce l’ouverture d’une nouvelle ligne entre ces deux communes

À l’intérieur, notamment sur les hauts plateaux et dans la région des Aurès, des nuages sont attendus dans l’après-midi, sans pour autant s’accompagner de précipitations significatives. Cette situation offre donc une amélioration générale des conditions climatiques par rapport aux jours précédents.

Quel temps prévoir dans les régions du Sud ?

Au niveau des régions sahariennes, le temps reste également assez stable. Les services de l’ONM annoncent un ciel dégagé à partiellement voilé, s’imposant tout au long de la journée, à l’exception de quelques nuages qui pourraient se former dans l’après-midi sur l’extrême Sud, vers le Hoggar/Tassili, ainsi que le long de la bande frontalière algéro-malienne. Ces formations nuageuses ne devraient pas perturber significativement le temps.

Météo Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Côté températures, le mercure oscillera entre 24 et 31 °C sur les régions côtières, tandis qu’il variera entre 23 et 32 °C dans les régions intérieures. Au Sud, les températures seront plus élevées, avec des valeurs comprises entre 27 et 44 °C.

Alerte météo en Algérie : orages attendus dans ces wilayas !

Par ailleurs, il est important de noter que Météo Algérie a placé plusieurs wilayas sous vigilance jaune « orage ». Cette alerte météo concerne principalement les wilayas de Ouargla, El-Oued, Bordj-Bou-Arreridj, Touggourt, M’sila, Tébessa, Batna, Sétif, Khenchela, et Bouira. Des orages pourraient donc survenir localement dans ces régions. Les habitants doivent rester attentifs aux conditions météo et à prendre les précautions nécessaires.