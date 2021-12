Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce 24 décembre ?

Le beau temps persiste. Ces deux dernières semaines, les averses de pluies ayant marqué le mois de novembre ont laissé place à des journées ensoleillées sur l’ensemble du territoire national. Comme c’est le ce vendredi 24 décembre.

En effet, aucune vigilance particulière n’a été signalée par Météo Algérie. Sur les régions nord du pays, hormis quelques bancs de brume et de brouillard, le ciel sera dégagé à partiellement voilé. Des nuages bas locaux en début de matinée notamment dans les vallées sont aussi au rendez-vous.

Sur les régions intérieures du pays, météo Algérie prévoit une forte froideur, particulièrement sur les hauts plateaux de l’est et les Aurais avec des formations de gelée durant la matinée de ce vendredi. Quant au Sahara, le sera également généralement dégagé.

Quelles températures pour les régions ?

Pour ce qui est des températures maximales attendues pour cette même journée, Météo Algérie prévoit entre 19 et 22 degrés sur les régions côtières, entre 13 et 23 degrés sur les régions intérieures et entre 15 et 28 degrés sur les régions du sud du pays.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les journées ont commencé à se rallonger peu à peu, depuis le mardi dernier ; date du jour le plus court et de la nuit la plus longue de l’année.