Météo Algérie : quelles sont les prévisions et les températures à prévoir ce 4 octobre ?

Vous êtes curieux de connaître les prévisions météo en Algérie pour ce mercredi 4 octobre ? Dans cet article, nous vous présentons un bulletin météo détaillé ainsi que les températures attendues pour vous aider à planifier votre journée en toute sérénité. Découvrez ce que la météo vous réserve pour la journée d’aujourd’hui !

Pour ce 4 octobre, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit un ciel généralement dégagé sur les régions du Nord de l’Algérie. Toutefois, quelques nuages ​​pourraient faire leur apparition sur les hauts plateaux de l’Ouest et du Centre du pays, a souligné la même source.

Du côté des régions sahariennes, Météo Algérie fait part d’un ciel partiellement voilé, principalement dans l’extrême Sud, le Hoggar/Tassili et le Sud du Sahara Oriental. En fin de journée, des cellules orageuses isolées pourraient se développer, pouvant donner lieu à quelques averses locales, notamment dans la région du Hoggar/Tassili. Les autres régions sahariennes bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé, offrant ainsi une variété de conditions météorologiques à travers le pays.

Prévisions météo en Algérie ce 4 octobre : qu’en est-il des températures ?

En outre, l’ONM a aussi dévoilé les températures maximales attendues ce mercredi. Sur les régions côtières, les thermomètres oscilleront entre 26 et 30 °C, offrant ainsi des conditions agréables pour les habitants. Dans les régions intérieures, les températures atteindront des valeurs comprises entre 27 et 32 ​​°C, créant un climat légèrement plus chaud. En revanche, les régions sahariennes connaîtront des températures bien plus élevées, allant de 30 à 41 °C.

Aujourd’hui, Tenes devrait enregistrer une température de 26 °C, tandis que Jijel atteindra 27 °C. À Alger et Annaba, le thermomètre affichera 29 °C. Plus à l’Ouest, à Tlemcen, les températures atteindront les 30 °C. Mila connaîtra une journée agréable avec 29 °C au compteur, tout comme Mascara, Batna et Tiaret où le mercure affichera 30 °C. Bouira, quant à elle, enregistrera 31 °C. Dans les régions plus chaudes, Biskra et Djanet afficheront respectivement 32 °C, tandis que Béchar connaîtra une journée plus chaude avec 33 °C au thermomètre.