Météo Algérie : quelles seront les prévisions pour ce 14 novembre ?

La saison automnale est bien là depuis maintenant presque deux mois, mais la pluie manque à l’appel depuis le début de ce mois de novembre, et le beau temps domine sur la majorité des régions du pays.

Pour ce lundi 14 novembre 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) n’a émis aucune bulletin d’alerte météo (BMS).

Pour ce qui est du ciel, pour ce lundi 14 novembre, Météo Algérie annonce que pour les régions ouest et centre après dissipation du brouillard matinal, le temps sera dégagé tout au long de la journée.

Concernant les régions est du pays, on notera un ciel clair devenant progressivement nuageux en fin de journée.

En outre, pour ce qui est régions Sahariennes, Météo Algérie annonce que le ciel sera souvent nuageux sur le nord sahara et les oasis, et généralement dégagé sur le reste des régions du sud.

Quelles seront les températures pour ce lundi 14 novembre ?

Pour conclure, les températures moyennes attendues ce lundi 14 novembre affichent une stabilité et restent au-dessus des moyennes de saison, surtout sur les régions du littoral. Elles oscilleront donc entre 23 et 28 °C sur les régions côtières, entre 18 et 27 °C sur les régions intérieures du pays et entre 21 et 33 °C sur les régions Sahariennes.