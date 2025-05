Météo Algérie : quelles prévisions pour ce week-end ? Le point complet pour ce vendredi 9 mai

Le temps s’est brutalement retourné en cette fin de semaine, apportant avec lui des pluies soutenues, des orages localisés et une baisse notable des températures sur plusieurs régions du pays. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis plusieurs alertes météo, plaçant en vigilance différentes régions du pays ce vendredi 9 mai.

Dans un bulletin météo spécial (BMS) diffusé jeudi en fin d’après-midi, Météo Algérie a placé dix wilayas de l’est du pays en vigilance orange en raison de pluies parfois orageuses, prévues dès les premières heures de la matinée.

Les wilayas concernées par cette alerte de niveau 2 sont : Annaba, El Tarf, Mila, Guelma, Constantine, Souk-Ahras, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa. Selon les estimations de l’ONM, les quantités de pluie attendues varient entre 20 et 30 mm, avec des cumuls pouvant atteindre localement 40 mm. Ce bulletin est en vigueur depuis jeudi à 16h et le restera jusqu’à 3h ce vendredi.

Météo Algérie : alertes « pluies » et « orages » dans plusieurs wilayas !

En plus de cette alerte orange, Météo Algérie a également émis une vigilance jaune pour des risques de pluie et d’orages sur une large partie du territoire national, touchant presque l’ensemble des régions du nord.

Cette alerte de niveau 1 concerne les wilayas de Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Tissemsilt, Laghouat, Relizane, Tiaret, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Annaba, Sétif, Djelfa, Tlemcen, Constantine, Khenchela et Aïn Defla. Mais aussi les wilayas de Biskra, El Tarf, Saïda, Mascara, Ouled Djellal, Tipaza, Bordj Bou Arreridj, Ghardaïa, M’sila, Chlef, El Meniaa, Skikda, El Bayadh, El M’Ghair, Jijel, Médéa, Bouira et Blida.

Par ailleurs, des vents violents accompagnés de soulèvements de sable affecteront plusieurs wilayas du sud. L’ONM a signalé des rafales notables dans les wilayas d’El Bayadh, El Meniaa, Ghardaïa, Ouled Djellal, Biskra et El M’Ghair, rendant la visibilité parfois réduite et les déplacements plus risqués.

Quelles sont les prévisions météo du vendredi 9 mai ?

La météo de ce vendredi 9 mai s’inscrit dans un contexte d’instabilité marqué, avec des conditions variables d’une région à l’autre du pays. Après un retour des perturbations atmosphériques depuis la veille, la journée débutera sous un ciel souvent nuageux, parfois menaçant, notamment sur les régions nord.

En effet, les nuages domineront largement en matinée, assombrissant le ciel et maintenant une atmosphère humide. Toutefois, les dernières données de Météo Algérie indiquent une amélioration progressive qui débutera par l’ouest du pays. Cette accalmie gagnera progressivement le centre au fil des heures, ramenant des éclaircies. L’est du pays, quant à lui, reste exposé à des averses orageuses, parfois soutenues. Les précipitations risquent de persister une bonne partie de la journée dans cette zone.

Dans notre grand sud, les conditions météo s’annoncent globalement plus calmes, bien que le ciel ne soit pas totalement dégagé. Un voile nuageux couvrira le nord du Sahara et le Sahara central. Sur le Sahara occidental, les nuages deviendront plus épais.

Dans les autres régions sahariennes, le ciel oscillera entre partiellement voilé et dégagé, permettant à certaines régions de profiter de périodes ensoleillées, bien que les températures restent en baisse par rapport aux jours précédents.

Cette journée de vendredi illustre parfaitement la transition printanière que traverse actuellement le pays, entre coups de chaud temporaires et retour d’une fraîcheur humide venue de l’Atlantique.