Météo Algérie : quelles prévisions pour ce lundi 28 novembre ?

Pour ce lundi 28 novembre, l’Office nationale de Météorologie (ONM), a émis un bulletin météo spécial (BMS) de niveau 1.

Le premier BMS pluies, orages et vents concernera les wilayas d’Alger, Souk Ahras, Tipaza, Béjaia, Mila, Oum el Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi Ouzou, Batna, Annaba, Sétif, Constantine, Skikda, Jijel, Khenchela, Biskra, Boumérdes, Bouira et Blida.

Une autre alerte touchera quelques wilayas sud, Bordj Badji Mokhtar, In Sakah et Adrar, avec des vents provoquant des tempêtes de sable.

Pour les prévisions météorologiques de ce lundi 28 novembre 2022, Météo Algérie prévoit pour les régions Ouest du pays, un ciel généralement dégagé, devenant passagèrement nuageux à partir de l’après-midi.

Concernant les régions Centre et Est, on notera un ciel généralement dégagé, devenant de plus en plus nuageux l’après-midi sur les régions côtières et intérieures avec quelques pluies, parfois sous forme d’averses orageuses.

Quant aux régions Sahariennes, les prévisions d’Algérie météo annoncent un ciel dégagé à partiellement voilé, mais souvent voilé sur l’extrême sud.

De plus, quelques flocons de neige seront probablement au rendez-vous et ce sur les sommets des monts de l’intérieur et des hauts plateaux centre-est et est du pays.

Quelles seront les températures pour aujourd’hui ?

Pour conclure, les températures moyennes attendues ce lundi 28 vont osciller entre 16 et 21 °C sur les régions côtières, entre 13 et 21 °C sur les régions intérieures du pays et entre 18 et 28 °C sur les régions Sahariennes.