Météo Algérie : quelles prévisions pour ce 29 septembre ?

Pour ce jeudi 29 septembre 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) n’a émis aucune vigilance particulière par rapport aux alertes pluies et orages, cependant, une baisse remarquable des températures est à l’attente.

Prévisions de ce jeudi 22 septembre

Pour les régions du Nord, le ciel sera dégagé a partiellement voilé. À partir de midi, on enregistre la formation de cellules nuageuses qui ne donneront toutefois aucune pluie alarmante. Sur les hauts plateaux et la région des Aurès, le ciel reste dégagé voir voilé notamment dans les régions du centre et de l’est.

Concernant les régions du sud, le temps sera partiellement voilé sur la région de Gherdaia , au nord du désert, la région des oasis et le désert, avec un ciel dégagé au cours de l’après-midi, qui pourra être partiellement nuageux sur le reste des régions du sud notamment les wilayas de Beni Abbas, Adrar et Timimoun.

Qu’en est-il des températures d’aujourd’hui

Pour ce jeudi 29 septembre 2022, le mercure affichera des températures qui continuent à baisser pour cet automne . Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 20 et 29 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 21 et 32 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 29 à 42 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.