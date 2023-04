Météo Algérie : quel temps fera-t-il pour ce 1er jour de l’Aïd el-Fitr 2023 ?

Ce vendredi 21 avril 2023, marque le 1er jour de l’Aid el-Fitr de cette année, quelles sont les prévisions météorologiques attendues ?

L’Office national de météorologie (ONM), a émis un bulletin météo spécial (BMS) pluie et orage pour ce vendredi 21 avril, qui concernera les wilayas de : Souk Ahras, M’Sila, Mila, Oum el Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Sétif, Djelfa, Illizi, Constantine et Khenchela.

Les prévisions météorologiques pour ce vendredi

Pour les Régions ouest et centre, le ciel sera dégagé à partiellement voilé, avec développement de foyers orageux isolés à partir de l’après-midi sur les hauts plateaux centre engendrant quelques averses de pluie.

Concernant les régions est, on notera un ciel voilé à nuageux avec quelques pluies probables, s’améliorant l’après-midi. Alors que sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aures, le ciel sera souvent voilé avec des développements orageux, engendrant quelques averses de pluie, pouvant être localement assez marquées notamment sur les hauts plateaux et les Aures.

En ce qui concerne, les régions Sahariennes, sur le nord Sahara et le nord des oasis, le ciel sera dégagé à partiellement voilé avec développement de foyers orageux isolés à partir de l’après-midi pouvant engendrer quelques averses de pluie notamment sur le nord Sahara. Et sur les autres régions on notera un ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Quelles seront les températures pour ce 1er jour de l’Aid el-Fitr 2023 ?

Pour conclure, Météo Algérie annonce que les températures moyennes vont donc osciller entre 20 et 27 °C sur les régions côtières ; entre 16 et 29 °C sur les régions intérieures du pays et entre 26 et 42 °C sur les régions Sahariennes, pour ce vendredi 21 avril 2023.