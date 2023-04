Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce mardi 18 avril ?

Les conditions météorologiques peuvent avoir un impact considérable sur notre vie quotidienne. Que ce soit pour planifier une sortie en plein air ou pour savoir comment se préparer pour la journée à venir, avoir une idée précise du temps qu’il fera est cruciale. Cependant, la météo peut être imprévisible et difficile à prévoir avec précision. Dans cet article, nous allons passer en revue les prévisions météorologiques pour ce mardi 18 avril 2023.

Dans son bulletin météo de ce mardi, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu « un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Est du pays ». Au niveau des régions Ouest et Centre, les mêmes services ont prévu « un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’intérieur et les hauts plateaux de l’Ouest ». Enfin, Météo Algérie a fait savoir qu’au Sud, « un ciel souvent voilé couvrira la région de Béchar, le Nord Sahara et les oasis. Tandis qu’un ciel généralement dégagé marquera les autres régions sahariennes ».

En outre, les services de l’ONM ont indiqué que les températures maximales prévues ce 18 avril 2023 oscilleront entre 18 et 27 °C sur les régions côtières, entre 18 et 30 °C sur les régions inférieures et entre 26 et 40 °C sur les sahariennes. Ainsi, Météo Algérie a indiqué que la température atteindra 19 °C à Béjaia, 20 °C à Skikda et à Annaba, 22 °C à Alger et 25 °C à Oran. Mais aussi, 20 °C à Khenchela, 22 °C à Sétif, 23 °C à Djelfa et à Blida et 30 °C à Relizane. Au niveau des régions sahariennes, le mercure affichera 32 °C à Illizi, 37 °C à In Salah et 39 °C à Adrar.

Quel est l’impact du changement climatique sur la météo ?

Le changement climatique est un phénomène mondial de modification du climat de la planète, caractérisé par une augmentation de la température moyenne sur la surface de la Terre, ainsi que par des changements dans les précipitations, les vents, les tempêtes et les conditions météorologiques extrêmes. Ces changements climatiques affectent les écosystèmes, la sécurité alimentaire. Mais aussi, la santé humaine, les économies et les conditions météorologiques.

En effet, le changement climatique, résultant principalement par l’activité humaine, a un impact considérable sur la météo à travers le monde. Les températures moyennes augmentent, les précipitations sont plus élevées et plus intenses, les ouragans sont plus forts, les sécheresses sont plus longues et les inondations sont plus courantes.

Il existe plusieurs mesures pour atténuer les effets du changement climatique, parmi elles figure la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à travers une transition vers des sources d’énergie renouvelable, une amélioration de l’efficacité énergétique, une réduction des émissions de la circulation automobile et des modes de transport alternatifs.