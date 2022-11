Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce dimanche 13 novembre ?

Après un épisode caniculaire durant le mois d’octobre, les températures ont repris leur chemin à la baisse pour s’établir aux moyennes saisonnières. Cependant, les précipitations et les averses automnales semblent toujours en retard alors qu’une quinzaine de jours nous sépare du mois de décembre.

Pour ce dimanche 13 novembre 2022, l’Office national de la météorologie (ONM) a prévu un ciel bleu, généralement dégagé sur l’ensemble du territoire national, notamment au niveau des régions nord du pays, à l’ouest et au centre. Tandis qu’un ciel dégagé à partiellement voilé marquera les régions nord est du pays ainsi que les régions sahariennes.

Ainsi, un temps stable, presque printanier, marquera la météo pour ce début de semaine. D’ailleurs, les services de Météo Algérie n’ont émis aucune alerte à la vigilance aujourd’hui.

Quelles sont les températures prévues ce dimanche ?

Par rapport aux températures maximales attendues aujourd’hui, les services de l’ONM ont indiqué qu’elles oscilleront entre 23 °C et 27 °C sur les régions côtières, entre 19 °C et 27 °C sur les régions intérieures et entre 19 °C et 33 °C sur les régions sahariennes.

Météo Algérie a donc prévu 21 °C à Béjaia, à Jijel, à Souk Ahras, à Tlemcen et à Saida. De plus, le mercure avoisinera les 22 °C à El Meniaa, à Ghardaia, à Médéa et à El Traf. Tandis que la température atteindra les 25 °C à Alger, à Mostaganem et à Tizi Ouzou, et les 27 °C à Tipaza et à In Salah.

Par ailleurs, il convient aussi de noter que la mer sera calme ce dimanche, car les services de Météo Algérie n’ont émis aucune vigilance marine. D’ailleurs, les vents seront faibles au niveau des côtes, avec une vitesse de près de 10 km/h. Pour rappel, vendredi, l’ONM avait placé en vigilance marine jaune les côtes est du pays ainsi que les côtes de l’extrême ouest du pays, mettant en garde contre des vagues dangereuses.