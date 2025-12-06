Météo Algérie : Quel temps fera-t-il à travers le pays ce dimanche 7 décembre ?

Une nouvelle semaine débute sous des conditions climatiques relativement calmes, mais les services de météorologie alertent sur quelques variations qui pourraient affecter certaines régions du pays. Ce dimanche 7 décembre, le temps s’annonce globalement ensoleillé sur la majorité des wilayas, offrant un répit après plusieurs jours de pluies et de froid.

Selon les prévisions de Météo Algérie, le Nord du pays connaîtra un ciel partiellement nuageux, avec des températures agréables oscillant entre 20 et 21 °C sur les régions côtières et entre 13 et 20 °C dans les régions intérieures. Le vent soufflera modérément, atteignant 40 km/h par endroits, apportant une légère sensation de fraîcheur.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger : Belaribi fixe de nouvelles exigences pour dynamiser ce chantier géant

Les wilayas du Sud, quant à elles, bénéficieront d’un ciel également partiellement nuageux. Les températures y resteront plus élevées, comprises entre 18 et 29 °C, mais les rafales de vent pourront atteindre 50 km/h, notamment dans les zones désertiques et semi-désertiques, rappelant aux habitants la nécessité de rester prudents en extérieur.

Alerte météo en Algérie : vigilance pour certaines wilayas !

Les services de météorologie recommandent aux citoyens de rester vigilants, notamment dans les zones où le vent peut se renforcer temporairement. Des rafales soutenues pourraient perturber la circulation et entraîner la formation de poussière ou de sable dans certaines régions du Sud. Les conducteurs et les piétons sont invités à redoubler de prudence, et à sécuriser les structures légères susceptibles d’être exposées aux bourrasques.

Dans le détail, le Centre et l’Est du pays pourraient connaître localement quelques passages nuageux plus denses, bien que ces nuages ne devraient pas provoquer de précipitations significatives. Ce temps stable contraste avec les épisodes de pluie et de froid observés au cours de la semaine passée, offrant un soulagement temporaire avant la reprise éventuelle des perturbations en milieu de semaine prochaine.

🟢 À LIRE AUSSI : Accident de la route : 9 morts et 10 blessés dans le renversement d’un bus

Pour les habitants des wilayas côtières, la journée s’annonce idéale pour les activités de plein air, malgré la présence de quelques nuages. À l’inverse, les zones intérieures et les plateaux bénéficieront d’un temps légèrement plus frais, notamment en matinée et en soirée, où les températures pourraient descendre vers 13 °C.

En résumé, ce dimanche 7 décembre propose un compromis entre soleil et nuages, offrant des conditions favorables pour les déplacements et les activités en extérieur. Les services météorologiques recommandent cependant de suivre les bulletins actualisés pour anticiper tout changement rapide, notamment dans les zones exposées au vent et aux conditions plus fraîches.