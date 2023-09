Météo Algérie : que disent les prévisions pour ce mercredi 6 septembre ?

Marquant la fin des grandes vacances d’été, le mois de septembre est déjà là, apportant avec lui les premières pluies de l’automne. Un temps contrasté et une météo capricieuse accompagnent ce début de mois, entre canicule et pluie. Dans cet article, découvrez les prévisions météo de la journée !

Dans son bulletin météo de ce mercredi 6 septembre 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays, à l’exception de quelques brouillards locaux accompagnés de stratus qui marqueront, durant la matinée, les régions côtières de l’Ouest et du Centre.

À partir de l’après-midi, l’ONM a fait part de développements orageux isolés sur les régions intérieures, les hauts plateaux ainsi que les Aurès, pouvant engendrer des pluies locales, notamment sur les régions Ouest et Centre du pays.

En outre, Météo Algérie a indiqué qu’un ciel partiellement voilé marquera l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, le Sahara oriental et le long de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central. Avec des développements orageux durant l’après-midi, pouvant occasionner quelques pluies locales. Pour ce qui est des autres régions sahariennes, l’ONM a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé.

D’ailleurs, il convient de noter que les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » plusieurs wilayas du Sud du pays. En effet, il s’agit des wilayas de Bordj Bou Arreridj, In Salah, In Guezzam, Tamanrasset, Adrar, Illizi et Djanet.

Bulletin météo en Algérie : les températures prévues ce 6 septembre !

Concernant les températures maximales attendues ce mercredi, l’ONM a fait savoir qu’elles oscilleront entre 26 et 31 °C sur les régions côtières, entre 28 et 36 °C sur les régions intérieures et entre 35 et 45 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, Météo Algérie a prévu 28 °C à Béjaia et à Tipaza, 29 °C à Skikda et à Oran et 31 °C à El Tarf. De plus, le mercure atteindra aujourd’hui 31 °C à Mila, 32 °C à Tiaret et à Saida, 33 °C à Bouira, 36 °C à M’sila, 37 °C à Laghouat et 39 °C à Ouargla et à Béchar.