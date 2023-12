Météo Algérie : que disent les prévisions de ce jeudi 21 décembre ?

Ce jeudi 21 décembre 2023, alors que la saison automnale touche à sa fin et coïncide avec le début des vacances, un certain retour au calme marque le front météorologique, malgré la persistance de précipitations dans certaines régions du pays, en particulier dans l’Est. Cette accalmie offre l’opportunité de mieux profiter du week-end et des vacances. Dans cet article, découvrez les prévisions météo de la journée, afin de prendre les dispositions nécessaires et de profiter pleinement de cette période.

Les prévisions météorologiques de ce jeudi offrent un panorama contrasté aux quatre coins du pays. Dans les régions Centre et Ouest, un ciel majoritairement dégagé sera au rendez-vous, ponctué de quelques nuages au niveau des zones intérieures. En revanche, les régions de l’Est devraient être sous un ciel voilé et couvert, accompagné de quelques pluies éparses.

Le Sud du pays connaîtra également des variations notables. L’extrême Sud connaîtra un ciel voilé tandis que les autres régions sahariennes bénéficieront d’un ciel dégagé. Cette diversité de conditions météorologiques souligne la nécessité d’adapter ses activités en fonction du climat local et de se tenir informé des éventuelles évolutions dans chaque région.

Par ailleurs, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé en vigilance jaune « pluie » les wilayas de Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba, El-Tarf, Guelma et Souk Ahras. De plus, Météo Algérie a aussi placé en vigilance jaune « vent violent » les wilayas de Tebessa, El Tarf, Annaba et Skikda.

Bulletin météo en Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Bien que la situation météorologique se soit stabilisée, une fraîcheur relative perdure dans l’air. Les prévisions de Météo Algérie pour ce jeudi 21 décembre indiquent des températures maximales oscillant entre 14 et 17 °C le long des régions côtières, entre 04 et 17 °C dans les régions intérieures, et entre 13 et 24 °C pour les régions sahariennes. Quelques chiffres spécifiques reflètent cette diversité thermique, avec 14 °C à Skikda, à 15 °C à El Tarf à 15 °C, 16 °C à Béjaia et à Tipaza et 17 °C à Oran.

Plus en détail, les chiffres de l’ONM prévoient 10 °C à Batna, 11 °C à Sétif, 14 °C à Mascara, 15 °C à Blida, et 16 °C à Relizane. Pour les régions sahariennes, les températures varieront aujourd’hui, avec 17 °C à Djanet, 18 °C à Timimoun, et 19 °C à Tindouf.

Cette légère fraîcheur, bien que typique de la saison, peut influencer les activités extérieures et les déplacements. Il faut donc se vêtir adéquatement et de prendre en compte ces écarts thermiques en fonction de votre localisation pour un confort optimal au cours de la journée.