Météo Algérie : prévisions pour mardi 8 février et les prochains jours

Aucun changement majeur en météo n’est à prévoir pour ce mardi 08 février 2022. À part quelques brumes matinales et des passages nuageux sans effet, le soleil brillera encore sur l’ensemble du territoire national, selon les prévisions de Météo Algérie.

Dans les régions du nord du pays, l’Office de météorologie prévoit, pour cette matinée, des bancs de brume et de brouillard locaux avec quelques nuages bas près des côtes et dans les vallées de l’intérieur et les hauts plateaux. Pour l’après-midi, le ciel sera passagèrement nuageux sur l’est et dégagé sur les autres régions, précise-t-on encore.

Sur les régions sahariennes, le ciel sera souvent voilé à localement nuageux sur le sud-ouest du pays (les régions de Tindouf et Bechar), sur le Sahara central et le Sahara oriental. Pour les autres régions, le ciel sera généralement dégagé.

Dans sa carte de vigilance, Météo Algérie a placé certaines zones côtières de l’ouest du pays en alerte de niveau 1 et 2 « vents violents » et « vagues dangereuses ». Les côtes de Ténès, Mostaganem et Arzew sont placées en vigilance orange et Oran en vigilance jaune.

Retour des pluies : les prévisions de l’ONM pour les prochains jours

Selon la chargée de communication à l’Office national de météorologie Houaria Benrekta, le retard de la saison des pluies dans certaines régions du pays en cet hiver était dû à une forte pression atmosphérique concentrée en méditerranée. Or, un changement de la situation météorologique est prévisible au cours de ce mois de février.

Dans une déclaration à l’APS, elle affirme « qu’un changement de météo est prévisible à partir du 12 février en cours et les jours du même mois qui s’en suivront ».

La même responsable a également fait le point sur les prévisions météorologiques pour les prochaines semaines, conformément aux modèles numériques à moyen terme approuvés.

En effet, « un changement des conditions météorologiques est attendu avec la baisse de la pression atmosphérique concentrée en méditerranée et l’infiltration de l’air froid dans les régions nord du pays ».