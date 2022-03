Météo Algérie : prévisions pour ce vendredi 4 mars

Après plusieurs semaines marquées par un manque de précipitations, la pluie fait son retour durant la fin du mois de février et fera encore son retour à partir d’aujourd’hui, vendredi 4 mars.

Dans sa carte de vigilance, l’Office national de météorologie (ONM) place 10 wilayas de l’ouest du pays en alerte de niveau 2 « vigilance jaune pluie orageuse ». Il s’agit des wilayas de Sidi Bel Abbes, Relizane, Tiaret, Chlef, Mostaganem, Ain Temouchent, Saida, Mascara et Oran. Et une autre wilaya en vigilance de niveau 1, il s’agit de la wilaya de Chlef.

Pour les régions ouest et centre, le ciel sera nuageux avec des pluies parfois sous forme d’averses orageuses sur l’ouest. Ces pluies seront accompagnées par des chutes de grêles par endroits.

En ce qui concerne les régions est, des passages nuageux devenant souvent voilé à partir de l’après-midi avec des averses de pluie parfois orageuses. Ces pluies seront localement assez marquées près des côtes de centre-est

Pour les régions Sahariennes le sera ciel souvent voilé à localement nuageux de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili et le sahara oriental avec une faible tendance orageuse à partir de l’après-midi.

Pour finir le ciel sera généralement dégagé à partiellement voilé sur les autres régions.

Quelques flocons de neige seront observés sur les reliefs de l’ouest dépassant 1200 mètres d’altitude, puis ceux du centre en soirée.

Pour ce vendredi 4 mars, le mercure affichera : entre 13 et 21 degrés sur les régions côtières, entre 10 et 16 degrés sur les régions de l’intérieur, et entre 15 et 35 degrés dans les régions du sud du pays.