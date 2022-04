Météo Algérie : prévisions pour ce samedi 16 avril

Après quelques jours qui ont été marqués par les précipitations et une baisse des températures, une accalmie a été annoncée à partir d’aujourd’hui, samedi 16 avril 2022. L‘Office National de Météorologie (ONM) n’a émis aucune alerte météo.

Pour les wilayas du centre du pays, le ciel sera voilé avec des éclaircies qui laisseront entrevoir un beau soleil en matinée, durant la journée le ciel se dégagera pour laisser place à un ciel bleu.

Concernant les wilayas est du pays, le ciel sera très nuageux en matinée, pour s’éclaircir petit à petit durant la journée et laisser place au soleil durant l’après-midi.

Pour les régions ouest du pays, le soleil sera au rendez-vous à partir de la matinée, en marquant sa présence durant toute la journée.

Enfin, concernant les régions sahariennes, un temps nuageux pour le nord Sahara, et des nuages bas le reste des régions du Sahara, le temps se dégagera petit à petit durant la journée.

Pour ce qui est du mercure pour ce samedi 16 avril 2022. Au nord du pays, les températures oscilleront entre 14 et 22 degrés Celsius. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 11 et 21 degrés Celsius. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 18 et 33 degrés Celsius.