Météo Algérie : prévisions pour ce samedi 14 janvier

L’Algérie a connu un premier mois hivernal marqué par le manque de précipitations et de pluie. En effet, ce mois de janvier connait le beau temps mais aussi des températures parfois dignes d’une saison printanière.

Pour ce samedi 14 janvier 2023, l’Office national de météorologie (ONM) n’a émis aucun bulletin météo spécial (BMS).

Pour ce qui est des prévisions, Météo Algérie prévoit une journée calme et assez ensoleillé sur la majorité des régions du pays, avec des passages nuageux.

Les prévisions de Météo Algérie pour ce 14 janvier

Dans les régions du nord du pays, on notera généralement assez calme tout le long de la journée, avec des passages nuageux assez denses d’est en ouest en passant par les wilayas du centre.

Concernant les régions Sahariennes, l’ONM prévoit un ciel dégagé sur la majorité des régions du Sud du pays, avec des passages nuageux.

Pour conclure, les températures moyennes attendues en ce samedi 14 janvier 2023, enregistrent une nouvelle hausse . Elles vont donc osciller entre 13 et 20 °C sur les régions côtières, entre 9 et 19 °C sur les régions intérieures du pays et entre 12 et 27 °C sur les régions Sahariennes.