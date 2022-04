Météo Algérie : prévisions pour ce mardi 5 avril

Pour cette journée du mardi 5 avril 2022, l’Office Nationale de Météorologie (ONM) a émis 4 bulletins d’alertes météo jaune pour orage, pluie, vent violent et vent de sable.

Les wilayas concernées par l’alerte jaune vent violent sont : Oran, Mostaganem, Chlef, Beni Abbes et El Meniaa.

Les wilayas concernées par l’alerte jaune vent de sable sont : Tmimoun, Ghardaia, Touggourt, El Oued et Ouargla.

La wilaya concernée par la vigilance jaune orage est Ain Temouchent et la wilaya concernée par la vigilance jaune pluie est Tlemcen.

Pour ce mardi 5 avril 2022 du coté des régions nord du pays, le ciel sera voilé à localement nuageux avec quelques pluies éparses notamment sur les régions côtières et intérieures de l’ouest et du centre.

On notera aussi quelques passages nuageux seront observés sur le sud-ouest.

Températures pour ce mardi 5 avril

Pour ce qui est des températures, au nord du pays les températures oscilleront entre 15 et 23 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 18 et 27 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 25 et 43 degrés.