Météo Algérie : prévisions pour ce 28 février, pluie et neige

Après plus de deux mois de soleil et de beau temps qui ont largement dominé sur tout le pays, la pluie et la neige ont enfin, fait leur retour depuis hier, 27 février 2022.

Dans sa carte de vigilance, l’Office nationale de météorologie (ONM), place ce lundi les wilayas suivantes en alerte orange pluie : Alger, Souk-Ahras, Tipaza, Tissemssilt, Bordj Bou Arréridj, Béjaia, M’sila, Tiaret Mila, Oum El Bouaghi, Tebessa, Guelma, Tizi Ouzou, Chlef, Batna, Sétif, Djelfa, Constantine, Jijel, Khenchla, Ain defla, Médéa, Biskra, Boumerdes, Bouira et Blida. Cette alerte orange est valide pour toute cette journée de lundi 28 février.

Dans cette même carte de vigilance, l’ONM, place également les wilayas suivantes, en alerte jaune vent de sable : Ouargla, El-Oued, Timimoun, Ghardaia, Touggourt, Beni-Abbes, In Salah, El Meniaa, Adrar et Ouled Djellal.

Il est à rappeler aussi que dans un bulletin météo spécial diffusé hier, l’Office national de la météorologie a informé par le biais d’un BMS (Bulletin Météorologique Spécial) la population des chutes de neige qui devraient tomber sur les reliefs du Centre et de l’Est du pays atteignant ou dépassant 900 mètres d’altitude et ce dès ce lundi matin avec une épaisseur de la neige qui est estimée entre 10 et 15 cm, pour ce lundi de 9h à 18h.

Petite baisse des températures

Les températures pour cette dernière journée de ce mois de février connaitra une petite baisse des températures, dans les wilayas côtières les températures oscilleront entre 8 et 17 degrés, dans les wilayas de l’intérieures les températures oscilleront entre 7 et 13 degrés, et pour les wilayas du sud ces dernières oscilleront entre 13 et 34 degrés.