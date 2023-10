Météo Algérie – Prévisions du jeudi 19 octobre : quel temps fera-t-il aujourd’hui ?

Alors que l’automne s’est installé en Algérie, une surprenante vague de chaleur a récemment balayé différentes régions, touchant aussi bien le Nord que le Sud du pays. Cependant, le temps est sur le point de prendre un virage inattendu. Les prévisions laissent entrevoir le retour de la pluie pour marquer la fin de cette semaine. Dans cet article, nous vous invitons à découvrir le bulletin météo détaillé pour ce jeudi, afin de rester informé des conditions climatiques.

Pour ce jeudi 19 octobre 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit des conditions météorologiques variées à travers le territoire national. Du côté des régions de l’Ouest, le ciel sera majoritairement voilé. Selon Météo Algérie, des nuages ​​s’accumuleront progressivement, laissant place à quelques précipitations durant la nuit, principalement le long des régions côtières et à l’intérieur des terres.

Pour les régions du Centre et de l’Est du pays, les mêmes services annoncent un ciel partiellement voilé au cours de la journée sur les zones centrales. Toutefois, une transformation du temps est à prévoir en fin d’après-midi. Les nuages ​​se manifesteront davantage à l’Est, s’étendant sur les régions intérieures, les hauts plateaux et les montagnes des Aurès.

Par ailleurs, l’ONM prévoit un ciel généralement voilé sur l’extrême Sud vers Hoggar/Tassili et le Sahara oriental, avec développement de quelques nuages au-dessus du Hoggar/Tassili. En outre, le bulletin météo de ce jeudi indique que le reste des régions sahariennes connaîtra un ciel généralement dégagé. Cependant, en fin de journée, le ciel risque de se couvrir progressivement sur le Nord Sahara et les oasis.

Bulletin Météo en Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Pour cette journée du jeudi 19 octobre, Météo Algérie fournit des données détaillées concernant les températures à travers le pays. Les températures maximales prévues varieront considérablement en fonction des régions. Sur les régions côtières, les thermomètres oscilleront entre 27 et 35 °C. Les régions intérieures afficheront des températures allant de 24 à 36 °C, tandis que les vastes étendues sahariennes enregistreront des valeurs plus élevées, entre 31 et 40 °C.

Dans le détail, il faut noter que les wilayas d’Oran, Skikda et Tipaza enregistreront une température avoisinant les 28 °C. Ce jeudi, nous aurons 29 °C à Béjaia, et 35 °C à El Tarf. Dans les régions de l’intérieur, Sétif connaîtra une température maximale de 27 °C et Saida 28 °C, tandis que Mascara et Khenchela afficheront respectivement 30 °C. Pour les régions sahariennes, anticipez une chaleur plus intense avec des températures atteignant 37 °C à In Salah et à Adrar, et 38 °C à Ouargla.