Météo Algérie : prévisions de ce lundi 18 avril

Le printemps est installé officiellement depuis le 21 mars, mais pour cette année 2022, le début de cette saison a été marquée par un temps pluvieux et des températures hivernales. En effet, les derniers jours du mois de mars et le début avril de cette année on a eu droit à des précipitations fréquentes.

Pour aujourd’hui, le lundi 18 avril 2022, l’Office National de la Météorologie (ONM )a indiqué qu’aucune alerte n’est à l’ordre du jour dans aucune des wilayas du pays, et que le beau temps persistera sur l’ensemble du pays, et les températures connaitront une légère hausse.

Concernant les régions du Nord du pays, excepté des bancs de brume locaux avec quelques nuages bas en début de matinée sur les côtes de l’est, le ciel sera dégagé à partiellement voilé.