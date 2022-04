Météo Algérie : les prévisions de ce dimanche 10 avril

Ces derniers jours l’hiver a cédé sa place au printemps. En effet tout le pays a eu droit depuis ce jeudi à un temps printanier après un début de cette saison qui a été marquée par les précipitations et le froid.

Pour aujourd’hui dimanche 10 avril 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) n’a émis aucun bulletin d’alerte météo, avec un ciel qui sera clément et ensoleillé sur tout le territoire national.

Pour cette journée du dimanche 10 avril 2022, les wilayas du nord pays auront droit à un soleil accompagné par des passages nuageux des wilayas de l’est à l’ouest en passant par les wilayas du centre.

Concernant les wilayas de l’intérieur du pays, le soleil se distinguera encore aujourd’hui mais on notera tout de même la présence de nuages bas.

Pour finir le sud du pays aura aussi droit à un beau temps, sauf sur la wilaya de Djanet qui connaitra un ciel voilé avec quelques éclaircies.

Températures pour ce dimanche 10 avril

Pour ce qui est du mercure, depuis jeudi 7 avril les températures ont connu une légère hausse. Pour ce dimanche 10 avril, au nord du pays les températures oscilleront entre 18 et 30 degrés Celsius. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 19 et 28 degrés Celsius. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 22 et 41 degrés Celsius.