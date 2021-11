Météo Algérie : poursuite des pluies dans 20 wilayas du pays

Les services de l’Office national de météorologie ont annoncé la poursuite des pluies sur une vingtaine de wilayas du pays durant toute la journée de ce mercredi 17 novembre.

Dans sa carte de vigilance, Météo Algérie a placé quatre wilayas de l’est du pays et deux du sud-ouest en vigilance jaune pluie et orages. Il s’agit des wilayas d’El Taref, Annaba, Skikda, Constantine, Béni Abbes et Tindouf.

Les pluies concerneront également plusieurs autres wilayas du nord du pays, placées en vigilance orange pluie. Il s’agit d’Alger, Boumerdès, Tipasa, Blida, Médéa, Bordj Bou Arreridj, Béjaia, Mila, Tizi Ouzou, Chlef, Sétif, Jijel, Ain Defla et Bouira,

Les quantités de pluie attendues pour cette journée de mercredi peuvent dépasser 50 mm localement. La validité du bulletin devra s’étaler jusqu’à l’aube de demain jeudi, précise encore la même source.

Pour ce qui est de la météo marine, Météo Algérie a placé plusieurs zones côtières en vigilance jaune vague dangereuse. Cette alerte concerne l’ensemble de la bande côtière du pays, selon la carte publiée par l’Office de météorologie.

Prévisions et températures maximales de ce mercredi

Concernant les prévisions pour le reste des régions du pays, l’ONM prévoit sur les régions ouest une prédominance d’éclaircies avec quelques passages nuageux qui seront parfois denses sur la partie est de la zone avec quelques pluies.

À l’est du pays, le temps sera souvent nuageux avec quelques averses de pluie, notamment vers les régions côtières et intérieures, localement assez marquées sur celles de la partie ouest de la zone.

Dans le sud du pays, le temps sera souvent voilé sur le sud-ouest avec tendances orageuses. Sur les autres régions sahariennes, le temps sera dégagé à partiellement voilé, ajoute encore la même source.

Les températures maximales prévues pour ce mercredi, selon l’ONM, varient entre 15 à 19 degrés sur les régions côtières ; 08 à 17 degrés sur les régions intérieures et enfin 15 à 31 degrés sur les régions sahariennes.