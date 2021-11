Météo Algérie : poursuite des fortes pluies sur 23 wilayas

Les pluies, parfois sous forme d’averses orageuses avec des rafales de vent sous orages, devront se poursuivre ce mercredi sur 22 willayas du centre, de l’ouest et de l’intérieur du pays.

Selon le bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie, les wilayas placées en vigilance jaune sont Boumerdès, Tizi Ouzou, Bejaia, Bouira, Bordj Bou Arreridj, M’sila, Djelfa, Saïda, Sidi Belabbes et Tlemcen.

13 autres wilayas sont placées en vigilance orange pluie, indique encore le BMS. Il s’agit des wilayas d’Alger, Tiapasa, Chlef, Mostaganem, Oran, Ain Témouchent, Blida, Ain Defla, Relizane, Mascara, Médéa, Tissimessilt et Tiaret.

Les quantités estimées des pluies oscilleront entre 20 et 40 mm durant la validité du BMS qui s’étend du mardi à 21 h 00 au mercredi à 12 h 00, ajoute la même source.

Les prévisions et les températures pour ce mercredi

Concernant les autres régions du pays, Météo Algérie prévoit sur l’est du pays un temps passagèrement nuageux devenant de plus en plus nuageux à partir de l’après-midi avec quelques pluies pouvant être localement sous forme d’averses orageuses.

Sur le nord Sahara et les oasis, le temps sera souvent voilé à localement nuageux avec quelques averses de pluie, s’accentuant sur les oasis en fin de soirée. Il sera partiellement voilé sur le Sahara central, le Sahara oriental et sur le Hoggar/tassili et généralement dégage sur les autres régions.

Pour ce qui est des températures maximales attendues pour le cours de cette même journée, elles seront entre 17°C et 20°C sur les régions côtières, entre 10°C et 22°C sur les régions intérieures et entre 13°C et 36°C sur les régions sahariennes.