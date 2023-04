Météo Algérie pour ce 6 avril : ciel voilé et vents violents sur plusieurs wilayas du Sud

Depuis le début du mois d’avril, plusieurs phénomènes météorologiques affectent différentes régions du pays, à l’instar de la pluie, des orages et des vents violents. Dans cet article, découvrez les prévisions météo pour ce jeudi 6 avril 2023.

Dans un bulletin météorologique spécial (BMS), l’ONM a placé en vigilance « orange » plusieurs wilayas du Sud du pays. D’après cette alerte, « des vents forts souffleront, parfois en rafales avec de fréquents soulèvements de sable réduisant fortement la visibilité, sur les wilayas de Béchar, Béni Abbes, Timimoun, le Sud d’El Bayadh, Ghardaia, El Menia et Ouargla ».

La validité de ce BMS s’étendu à compter d’hier après-midi jusqu’à aujourd’hui, jeudi 6 avril 2023, à 18h00. Il est également à noter que la direction des vents est d’Est à Nord-Est et que leur vitesse avoisine les 60/70 km/h pouvant atteindre ou dépasser parfois les 80 km/h.

En outre, Météo Algérie a aussi placé en vigilance jaune « vent de sable » les wilayas de In Salah, Adrar, Naama,Touggourt et El Oued, et en vigilance jaune « vent violent » les wilayas de Chlef, Mostaganem, Oran, Ain Témouchent et Tlemcen. De plus, l’ONM a placé en vigilance jaune « pluie et orage » les wilayas de Tindouf et de Béni Abbes.

Prévisions Météo : quel temps fera-t-il ce jeudi ?

Le bulletin météorologique de ce jeudi 6 avril 2023 prévoit « un ciel souvent voilé à localement nuageux sur les régions Ouest du pays, notamment sur l’intérieur et les hauts plateaux ». Par ailleurs, l’ONM a fait savoir qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé, devenant de plus en plus voilé sur le Centre à partir de la fin d’après-midi couvrira les régions Centre et Est du pays ».

Au niveau des régions sahariennes, Météo Algérie a prévu « un ciel souvent voilé à localement nuageux avec quelques pluies orageuses sur le Sud-Ouest », et ce, en précisant que « les pluies seront localement assez marquées sur le bécharois ».

En outre, l’ONM a indiqué qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira le Sahara Central, le Nord Sahara et les Oasis », notant que « le ciel deviendra voilé sur le Sahara Central et le Nord Saharah en fin d’après-midi, avec quelques pluies orageuses, gagnant les oasis en soirée ». D’ailleurs, « ces dernières marqueront localement le Nord Sahara et le Sahara Central », a souligné la même source.

Enfin, il est à noter qu’ « un ciel souvent voilé à localement nuageux s’étendra de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, puis sur le Sahara Oriental à partir de l’après-midi ».

Point Météo : qu’en est-il des températures ?

Pour ce qui est des températures maximales, les services de l’ONM ont fait savoir qu’elles oscilleront aujourd’hui entre 16 et 25 °C sur les régions intérieures, entre 14 et 27 °C sur les régions intérieures et entre 18 et 39 °C sur les régions sahariennes du pays.

Ainsi, Météo Algérie a prévu 16 °C à Jijel, 17 °C à Skikda, 18 °C à Annaba, 21 °C à Alger et 24 °C à Oran. Ce jeudi, le mercure atteindra 17 °C à Batna, 18 °C à Sétif, 21 °C à Médea et à Tiaret et 27 °C à Relizane. Enfin, la température atteindra 26 °C à El Menia, 35 °C à In Salah et 36 °C à Illizi.