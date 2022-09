Météo Algérie : plus de 32 wilayas en alerte pluies et orages

Pour cette journée du lundi 26 septembre 2022 , l’Office National de Météorologie (ONM) émet une première alerte de couleur orange pluie niveau 2 , et une seconde de couleur jaune orages .

Les wilayas concernées par ces alertes sont comptées 32 .

Pour l’alerte orange on retrouve parmis ces wilayas : Tlemcen , Bouira , Médéa , Tissemsilt, Tiaret, Saida, Mila , Setif , El Bayadh, Laghouat, Djelfa, M’sila , Bordj Bou Arreridj, Sidi Bel abbés et Nâama

Pour l’alerte jaune , on retrouve : Alger , Souk Ahras , Béjaia , Ghardaïa , Oum El Bouaghi, Guelma , Tizi ouzou , Annaba , Constantine , Skikda , Jijel , El Tarf , Boumerdès , Blida et Bechar .

Coté ciel pour ce lundi 26 septembre

Pour les régions ouest et centre, le temps est nuageux sur tout le long du littoral , passant progressivement de nuageux à pluvieux localement sur les régions de l’ouest en fin d’après-midi, avec quelques orage enregistrées sur les régions du nord tout au long de la journée .

Du coté est du pays, on enregistrera un peu de brouillard avec quelques nuages bas en début de matinée, notamment de forts orages dont l’alerte de couleur jaune, une atmosphère nuageuse et partiellement pluvieuse sur toutes les régions de l’Est du pays seront à l’attente .

Dans les régions du sud du pays, le temps sera partiellement couvert sur le sud-ouest et le nord du désert, passant progressivement de nuageux à très dégagé sur le côté est avec un soleil sur quelques wilayas du Sahara algérien .

Baisse des températures sur les quatre coins du pays

Pour ce qui est du mercure, comme annoncé par l’ONM une importente alerte touchera les wilayas ouest est et notamment centre du pays ce lundi 26 septembre , dans les wilayas du nord du pays, les températures oscilleront entre 17 et 35 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 17 et 33 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 28 et 39 degrés.