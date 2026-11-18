Après quelques jours de calme et de beau temps, les conditions météorologiques devraient se dégrader progressivement sur plusieurs régions de l’Algérie. Ce mercredi 18 novembre, des vents forts sont à prévoir dans certaines wilayas du Centre, tandis qu’un épisode pluvieux plus étendu est attendu jeudi 19 novembre, notamment sur les régions côtières du Nord.

Selon les alertes des services de l’Office national de la météorologie (ONM), les précipitations pourraient être parfois importantes et accompagnées d’orages. Les vents viendront également s’ajouter à cette perturbation, appelant à la vigilance dans les régions concernées.

Alerte météo : des vents forts dans quatre wilayas ce mercredi

Pour la journée de ce mercredi, un bulletin de vigilance de niveau 1, de couleur jaune, met en garde contre des vents forts dans quatre wilayas du Centre du pays.

Cette alerte concerne les régions de Blida, Tipaza, Chlef et Aïn Defla. Les services de Météo Algérie appellent ainsi à la prudence, notamment lors des déplacements et dans les zones exposées aux rafales. Cette alerte intervient à la veille d’une perturbation plus étendue, qui devrait toucher plusieurs régions du Nord dès jeudi.

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Météo du jeudi 19 novembre : des pluies parfois importantes dans 12 wilayas

La journée de jeudi s’annonce particulièrement pluvieuse sur une large bande du Nord du pays. Les prévisions de l’ONM annoncent des précipitations parfois abondantes dans les wilayas de Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger et Blida.

La perturbation concernera également plusieurs régions de l’Ouest et des Hauts Plateaux, notamment Tissemsilt, Relizane, Mascara, Mostaganem et Oran.

Les précipitations pourraient être accompagnées d’orages, selon le bulletin de vigilance publié pour jeudi 19 novembre. Les régions côtières devraient ainsi être particulièrement concernées par cet épisode pluvieux, qui touchera aussi bien le Centre que l’Est et l’Ouest du littoral.

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Protection civile : que dit le dernier bilan d’intervention ?

Sur un autre plan, la Direction générale de la Protection civile a fait état de 26 incendies ayant touché le couvert végétal, les récoltes agricoles, les oasis de palmiers et les bottes de foin à travers plusieurs wilayas du pays.

Selon le bilan arrêté au mardi 17 novembre 2026 à 20h00, vingt de ces incendies ont été maîtrisés et éteints, tandis que six foyers restaient encore actifs. Ils étaient répartis entre trois wilayas : Sétif, où trois incendies étaient signalés, Tizi Ouzou, avec deux foyers, et Mila, qui en comptait un.

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À Sétif, le bilan fait état de feux de broussailles dans la commune d’Aït Tizi, sans menace pour les habitants. Mais aussi d’un incendie de forêt dans la commune de Serdj El Ghoul, dans une zone difficile d’accès, sans présenter de danger pour la population.

Dans la wilaya de Mila, le feu enregistré dans la commune de Minar Zarza ne représentait plus de menace. Un seul foyer restait toutefois actif, tandis que neuf camions d’intervention avaient été mobilisés pour les opérations d’extinction.

Les interventions à Tizi Ouzou

À Tizi Ouzou, les équipes de la Protection civile poursuivaient leurs efforts pour venir à bout d’un incendie de forêt dans la commune d’Iferhounène, éloigné des zones habitées, ainsi que d’un feu de broussailles dans la commune d’Aït Fliss, sans menace signalée pour les habitants.

La Protection civile maintenait ainsi ses interventions sur les six foyers encore actifs au moment de l’établissement de ce bilan.

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