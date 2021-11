Météo Algérie : pluies sur 6 wilayas ce 18 novembre

Après une activité pluviométrique importante qui a presque fait d’Alger une zone tropicale, voilà qu’un retour au beau temps commence à se dessiner sur la majorité des régions du territoire national. Après plus de 15 jours marqués par les précipitations, le soleil pointe le bout de son nez.

D’après l’ONM toutefois, l’est du pays, relativement épargné par les derniers déluges, va connaitre aujourd’hui quelques pluies. Il s’agit d’une alerte jaune selon l’Office National de la Météorologie (niveau 1), quatre wilayas de l’est et deux wilayas du sud-ouest du pays vont connaitre des précipitations.

Il s’agit des wilayas de Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba, mais aussi de Tindouf et de Béni Abbés, à l’extrême sud-ouest du pays. Les quantités de précipitation vont toutefois s’avérer nettement inférieures à celles enregistrées quotidiennement ces derniers jours sur plusieurs wilayas du centre et de l’ouest du pays.

Les prévisions de l’ONM

L’Office National de la Météorologie prévoit un temps ensoleillé à l’extrême ouest du pays. Dans les régions de littorales du centre, le temps sera partiellement voilé aujourd’hui, alors que les nuages seront au rendez-vous à l’est du pays avec des pluies locales sur certaines wilayas, affirme la même source. Au Sahara, le temps sera ensoleillé, avec la formation de nuages locaux à l’extrême sud Ouest.

En ce qui concerne les températures prévues pour cette journée du 18 novembre, l’ONM indique qu’elles vont varier entre 13 et 19 degrés au nord, entre 12 et 20 degrés dans les wilayas de l’intérieur, et enfin, entre 20 et 32 degrés au Sahara.