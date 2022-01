Méteo Algérie : pluies sur 10 wilayas ce 13 janvier

Les températures ont considérablement baissé ces derniers jours sur l’ensemble du territoire national. C’est après bien des hésitations que l’hiver s’installe enfin en Algérie. Du verglas, des neiges, et surtout des pluies, c’est ce que prévoit l’Office National de la Météorologie, pour les jours à venir.

Pour aujourd’hui, le jeudi 13 janvier 2022, l’ONM, dans une alerte vigilance de niveau 2 (Orange), prévoit des pluies sur plusieurs wilayas de l’est du pays.

Ce sont de pluies dont les quantités pourraient atteindre les 40 mm localement, affirme l’ONM, qui précise que la validité de son Bulletin Météo Spécial va de 3 h du matin jusqu’à 15 h de ce jeudi.

Les wilayas concernées sont au nombre de 10, et sont Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras et Oum El Bouaghi.

Les prévision de l’ONM

Au nord du pays, l’Office National de la Météorologie prévoit un temps très ensoleillé à l’Ouest, dans les wilayas littorales telles que Mostaganem, Oran ou Tlemcen, mais aussi dans des wilayas de l’intérieur du pays comme Mascara, El Bayadh ou Tiaret.

Au centre du pays, les nuages commencent à apparaitre. Le ciel de la capitale Alger, mais aussi celui de Tizi Ouzou, et de Bouira sera couvert. Plus on va vers l’est plus le ciel se noircit avec un plus grand risque de pluie, comme dans la wilaya de Khenchela, ou l’ONM prédit des pluies mêlées à de la neige.

Au Sud du pays, le soleil trônera. Mis à part un ciel nuageux à Béchar, le grand sud connaîtra aujourd’hui, un ciel bleu depuis Illizi jusqu’à Bordj Badji Mokhtar en passant par In Salah, et de Ouergla à In Guezzam en passant par Timimoun.