Météo Algérie : pluies soutenues et vents violents sous un temps hivernal ce jeudi 22 janvier

Un temps résolument hivernal continue de s’imposer sur l’ensemble du pays en cette fin de semaine. Les prévisions météorologiques pour ce jeudi 22 janvier annoncent la poursuite des fortes pluies, accompagnées localement de rafales de vent soutenues, affectant plusieurs régions d’Algérie. Les services météorologiques appellent à la vigilance, notamment dans les wilayas placées sous alerte orange.

D’après les dernières prévisions, un ciel couvert, nuageux et souvent pluvieux dominera l’ensemble des régions nord du pays. Les zones côtières comme les régions intérieures connaîtront des précipitations régulières, parfois soutenues, tout au long de la journée. Cette couverture nuageuse dense s’étendra également vers le nord du Sahara, où des pluies resteront au rendez-vous, confirmant l’ampleur de la perturbation atmosphérique en cours.

Dans le sud du pays, la situation apparaîtra plus contrastée. Un ciel partiellement nuageux s’imposera sur la majorité des régions sahariennes, alternant avec quelques éclaircies ensoleillées, sans exclure toutefois une sensation de fraîcheur persistante liée à l’activité des masses d’air froid.

BMS – Météo Algérie : fortes pluies attendues dans ces wilayas !

Selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis mercredi par l’Office national de météorologie, des pluies parfois orageuses, accompagnées de rafales de vent, toucheront plusieurs wilayas dès les premières heures de la journée ce jeudi. Classé en vigilance orange, ce bulletin concerne les wilayas de Tlemcen, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira, Médéa, Blida, Aïn Defla, Tissemsilt, Mascara, Relizane, le nord de Tiaret et Saïda.

Dans ces régions, les cumuls de pluie devraient varier entre 20 et 40 mm, avec un épisode pluvieux attendu à partir de 01h00 du matin jusqu’à 15h00. Ces précipitations pourraient provoquer des ruissellements importants, notamment dans les zones urbaines et les axes routiers sensibles.

Parallèlement, l’Office national de météorologie a publié un bulletin spécial dédié aux vents. Des vents d’ouest, soufflant à une vitesse comprise entre 60 et 70 km/h, balayeront certaines régions du centre du pays ce jeudi 22 janvier, entre 06h00 et 18h00. Les wilayas de Tipaza, Alger et Boumerdès se trouvent directement concernées par cet épisode venteux.

Face à cette situation météorologique instable, les autorités recommandent la prudence, en particulier lors des déplacements, et invitent les citoyens à suivre régulièrement les bulletins météorologiques. Les services de la Protection civile restent mobilisés afin d’intervenir rapidement en cas d’incidents liés aux intempéries.