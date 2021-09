Météo Algérie : pluies orageuses sur plusieurs wilayas

Malgré la persistance de la canicule en ce début de mois de septembre, la pluie a touché plusieurs wilayas du pays. Aujourd’hui, l’Office National de météorologie a également annoncé que des pluies orageuses toucheront certaines régions.

En effet, l’ONM a annoncé aujourd’hui, le 06 septembre 2021, que les pluies orageuses vont se poursuivre à l’est Algérien, et ce, suite à la journée d’hier, marqué par des orages qui ont fait pleuvoir le ciel sur 9 wilayas avec des quantités de précipitations ayant atteint les 25 mm.

Les mêmes orages vont se poursuivre aujourd’hui sur trois wilayas. L’ONM indique qu’il s’agit des wilayas de Batna, Khenchela, et de Tébessa. La même source a lancé une alerte de vigilance de niveau jaune, et elle a expliqué que ce bulletin météorologique est valable pour aujourd’hui seulement, de midi jusqu’à 21 H. Les mêmes instances ont assuré que la quantité des précipitations vont pouvoir atteindre les 20 mm.

Des pluies sur d’autres wilayas

Des pluies orageuses sont également attendues sur le centre et l’ouest du pays. Il s’agit d’un autre bulletin météorologique, et d’une autre alerte de niveau jaune. Les wilayas touchées sont Ouergla, Biskra, Ouled Djelal, Batna, Djelfa, Saida, Tlemcen, Mostaganem, Oran, Bayadh, Naama, Laghouat. Le bulletin de l’ONM prend effet dans l’après midi de cette journée de lundi, et ce, jusqu’à 21 h.

Sur le sud ouest du pays, le nord du Sahara, et sur les oasis, le ciel va être nuageux avec un risque de pluie à partir de l’après midi. À l’est du pays le ciel va être dégagé avec toutefois des formations nuageuses à partir de l’après midi accompagnées de pluies orageuses sur certaines wilayas.